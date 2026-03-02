Cipro drone iraniano colpisce la base RAF | il conflitto allarga i confini

Un drone iraniano ha colpito una base RAF a Cipro, segnando un nuovo fronte nel conflitto in Medio Oriente. L’attacco si è verificato lunedì, mentre gli Stati Uniti e Israele continuano le operazioni contro l’Iran. La situazione si è intensificata con questa azione, che allarga i confini delle ostilità nella regione. La notizia è stata confermata dalle autorità militari coinvolte.

Le ostilità in Medio Oriente sono ufficialmente entrate nel loro terzo giorno lunedì, con Stati Uniti e Israele che continuano a colpire l'Iran. La morte della guida suprema, Ali Khamenei, avvenuta durante un attacco aereo non ha fermato l'escalation. Dopo aver coinvolto i paesi vicini, i raid interessano ora anche Cipro: un drone di fabbricazione iraniana ha colpito la base britannica della RAF ad Akrotiri, segnando un pericoloso allargamento del conflitto verso territori europei. Secondo quanto dichiarato dalle autorità cipriote e dal Ministero della Difesa (MoD), l'attacco ha causato danni limitati e nessuna vittima. L'attacco è stato seguito da un avviso di sicurezza da parte dell'amministrazione della base britannica.