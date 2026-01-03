Ruba borsa di Louis Vuitton e la rivende Il piano della colf infedele
Una colf di 49 anni, originaria della Polonia, è stata fermata dopo aver rubato una borsa Louis Vuitton e tentato di rivenderla. L'intervento dei carabinieri ha interrotto il suo piano. La vicenda evidenzia le conseguenze di atti illeciti, anche di modesta entità, e l'importanza dell’intervento delle forze dell’ordine per tutelare i beni dei cittadini.
Ha rubato una borsa di Louis Vuitton e poi ha deciso di rivenderla. Protagonista una colf infedele di 49 anni, originaria della Polonia, il cui piano è saltato per l'intervento dei carabinieri. Secondo quanto appreso, la donna era impiegata in un appartamento in zona Parioli. Qui, approfittando.
