Milano Bicocca | due giorni di laboratori lezioni e orientamento

A Milano Bicocca si svolgono due giorni di attività con laboratori, lezioni e sessioni di orientamento dedicate a studenti e appassionati. Tra gli eventi ci sono incontri sul cibo sostenibile, che coinvolgono aspetti di tecnologia e intelligenza artificiale, e approfondimenti sull’ascolto dell’universo attraverso le onde gravitazionali. L’iniziativa coinvolge diverse figure e si svolge in vari spazi dell’ateneo.

Cibo sostenibile tra tecnologia e intelligenza artificiale. L’ascolto dell’universo grazie alle onde gravitazionali. Esperimenti sul paesaggio sonoro della città. L’adolescenza nell’epoca della fragilità degli adulti. Sono alcuni dei temi al centro delle lezioni e laboratori aperti proposti dall’Università di Milano-Bicocca in occasione della Giornata Nazionale delle Università, promossa in tutta Italia dalla Crui (Conferenza dei rettori delle Università italiane), per venerdì 20 marzo. Nell’ateneo milanese, la Giornata raddoppia, inizia già giovedì 19 marzo e si intitola ‘L’Università siamo tutti. Anche tu’: una due giorni dedicata, da un lato, a raccontare e vivere la comunità accademica come bene comune e spazio condiviso, aperto a tutti, dall’altro lato, a presentare i corsi di laurea magistrali dell’ateneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

