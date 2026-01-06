Orientamento | su 10 ragazzi iscritti all’Università 7 hanno un diploma Liceo 2 Istituto Tecnico 1 Professionale Quali indirizzi si scelgono

Ogni anno, tra gli studenti universitari italiani, circa il 70% proviene da Licei, mentre il restante si diploma in Istituti Tecnici o Professionali. In vista delle iscrizioni per il 2026/27, è importante analizzare le preferenze e le tendenze nelle scelte di indirizzo universitario, considerando il background scolastico. Questa panoramica aiuta a comprendere le direzioni più frequentate e le opportunità future per gli studenti italiani.

In occasione delle iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 202627 focus sulle scelte universitarie degli studenti.

