L’ultima giravolta di Meloni | il proporzionale che osteggiava

Giorgia Meloni ha annunciato una svolta nel suo atteggiamento verso il proporzionale, posizione che aveva precedentemente osteggiato. La leader del partito ha cambiato idea, modificando il suo approccio senza esitazioni. La decisione arriva dopo settimane di dichiarazioni contrastanti e riflette la sua capacità di adattarsi rapidamente alle nuove dinamiche politiche. La sua posizione attuale segna un cambiamento rispetto alle precedenti dichiarazioni pubbliche.

Sulla legge elettorale Meloni ha cambiato idea. Prima era contro il proporzionale ora ce lo rifila. E si apre la battaglia a destra sulle preferenze Giorgia Meloni continua a stupire per la disinvoltura con cui passa da una posizione all'altra: più che una linea politica, sembrano evoluzioni da parkour. Il 30 gennaio 2020, ai microfoni del Tg5, la premier commentava in questo modo l'ipotesi dell'introduzione del proporzionale in una delle mille proposte di riforma elettorale: "Io penso che chiunque oggi dovesse proporre un sistema proporzionale si assumerebbe di fronte alla storia la responsabilità di essere un nemico dell'Italia".

Scendere o no in campo? L’ultima cosa che Meloni si augura è che il referendum diventi politicoStretta fra i marosi di Scilla e Cariddi, Giorgia Meloni fatica a reggere il timone della nave sulla rotta del Sì al referendum.

Giorgia Meloni come Tony Pitony, l’ultima idea di Crozza: il brano «che non si può sentire» su ProPal e Vannacci – Il videoÈ Giorgia Pitony l’ultimo personaggio rivelato da Maurizio Crozza per la nuova stagione in arrivo sul Nove.

