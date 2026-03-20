LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500

Durante la giornata dei Mondiali indoor di atletica, si sono svolti diversi eventi tra cui le batterie dei 1500 metri donne, con Delia Sclabas che ha corso in 4:08. In programma le finali con Cavalli che ha raggiunto la finale nei 1500 metri, mentre sono attese le gare di Diaz e Dallavalle. La diretta si aggiorna in tempo reale con i risultati del mattino e le prossime competizioni in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 18.30: Al via la seconda batteria dei 1500 donne: 1 Delia Sclabas SUI 4:08.67 2 Birke Haylom ETH 3:58.43 3 Adèle Gay FRA 4:05.27 4 Klaudia Kazimierska POL 4:01.78 5 Gresa Bakraçi KOS 4:23.01 6 Jemma Reekie GBR 4:00.52 7 Susan Lokayo Ejore-Sanders KEN 4:02.11 8 Lucia Stafford CAN 4:03.58 18.27: Va al comando la statunitense Jackson con 19.96, secondo posto per Mittone con 19.60 18.26: E’ FINALOE PER LUDOVICA CAVALLI! L’azzurra è terza con 4’16?45. Vince la francese Guillemot con 4’16?26, seconda Hiltz con 4’16?32 18.25. Schilder con 19.32 si inserisce in terza posizione 18.20: C’è Ludovica Cavalli al via della prima batteria dei 1500 donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Arese e Riva a caccia della finale dei 1500 Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e Dallavalle Altri aggiornamenti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Tv: Mondiali indoor su RaiSport e Sky Sport; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 18.27: Va al comando la statunitense Jackson con 19.96, secondo posto per Mittone con ... oasport.it Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVELa stagione indoor di atletica si chiude a Torun con i Campionati del mondo indoor 2026: scopri tutti i risultati aggiornati in tempo reale. olympics.com Nell’atletica leggera indoor (quindi al coperto) certe gare sono più brevi e altre sono lunghe uguali, ma su una pista più corta - facebook.com facebook Day 1 | sessione mattutina shorturl.at/qREsR #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com