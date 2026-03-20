Domenica 29 marzo alle 15:30 si terrà a Lucignano l’evento di presentazione dell’associazione di promozione sociale Rob’A Forte. L’inaugurazione si svolgerà in un luogo simbolo del territorio e sarà aperta a chi desidera partecipare. La cerimonia segnerà il debutto ufficiale dell’associazione, coinvolgendo il pubblico presente in un momento dedicato alla cultura e alla comunità locale.

LUCIGNANO – Domenica 29 marzo alle 15:30 sarà presentata ufficialmente l’associazione di promozione sociale Rob’A Forte, con un evento aperto al pubblico tra i luoghi simbolo del territorio. L’iniziativa prenderà il via al Teatro Rosini e proseguirà con un tour guidato fino alla Fortezza Medicea, dove è previsto un aperitivo con intrattenimento musicale e folkloristico. L’associazione nasce dall’impegno di cittadini e volontari uniti dal legame con Lucignano, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico e rafforzare la comunità locale. L’evento è gratuito ed è gradita la prenotazione via email a info@robaforte. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Lucignano, nasce l’associazione Rob’A Forte: evento inaugurale tra cultura e territorio

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