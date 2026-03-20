Il 29 marzo a Lucignano si presenta l’associazione Rob’A Forte

Il 29 marzo a Lucignano si terrà un evento organizzato dall’associazione di promozione sociale Rob’A Forte, che coinvolgerà il pubblico nella scoperta di alcuni tra i luoghi più suggestivi del centro storico e delle aree circostanti. L’appuntamento è fissato per le 15:30 e sarà aperto a tutti coloro che vogliono conoscere meglio il patrimonio locale.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Domenica 29 marzo alle ore 15:30, l’associazione di promozione sociale Rob’A Forte organizza un evento aperto a tutti, alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti dentro e fuori le mura di Lucignano. L’evento inizierà con la presentazione dell’associazione presso il Teatro Rosini (Via Rosini 27) e proseguirà con un tour guidato fino ad arrivare alla Fortezza Medicea, dove si svolgerà un aperitivo con intrattenimento folkloristico e musicale. L’associazione Rob’A Forte nasce per volere di un gruppo di soci e volontari di diverse generazioni e con percorsi di vita etereogenei ma accommunati dal legame con Lucignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 29 marzo, a Lucignano si presenta l’associazione Rob’A Forte Articoli correlati Bhalobasa si rifà il look: l’associazione presenta il nuovo sitoCasciana Terme Lari (PI), 3 febbraio 2026 – Sarà presentato ufficialmente, durante un evento dedicato, il 10 febbraio, alle 21 nel Centro Pastorale... Rosa Salvatore (Insieme per Lucignano): “Servono interventi per migliorare l’accessibilità del borgo di Lucignano per i turisti”Arezzo, 26 febbraio 2026 – Rosa Salvatore (Insieme per Lucignano): “Servono interventi per migliorare l’accessibilità del borgo di Lucignano per i... Contenuti utili per approfondire Il 29 marzo a Lucignano si presenta... Discussioni sull' argomento Calendario delle sagre 2026: un anno di appuntamenti che celebrano il buon mangiare; Lucignano guarda al dopo Casini. Sicuranza accetta la candidatura: Percorsi e priorità per il paese; Sagra del Tartufo 2026 | 12 date gara cani e gusto aretino. Concerto di Primavera Gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado di Lucignano si esibiranno, sabato 28 marzo 2026 alle ore 15.30, in Piazza San Francesco a Lucignano, in un concerto che è il risultato del percorso formativo realizza - facebook.com facebook