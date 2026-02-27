Lucchese - Il personaggio Riad | Pantera voliamo ancora

Ahmad Riad si è rapidamente affermato come figura centrale tra i tifosi, conquistando il cuore della curva Ovest con il suo entusiasmo e presenza. La sua energia contagiosa e il modo di sostenere la squadra hanno fatto parlare di sé tra gli appassionati, creando un legame forte con il pubblico che lo segue. La sua passione si manifesta in ogni occasione, mantenendo vivo l’entusiasmo durante le partite e i momenti di festa.

Ahmad Riad è diventato ben presto un idolo della tifoseria della curva Ovest. Lui che, con il suo carattere grintoso, ha conquistato tutti, segnando anche gol pesanti, come quello della gara d'andata nel derby contro il Viareggio, ma anche quello che ha regalato i tre punti contro il Castelnuovo, costringendolo, poi, ad uscire per infortunio. Lo scorso anno l'attaccante viareggino giocava nella "Primavera" allenata da Marselli ed è stato uno dei migliori giocatori, nonostante una stagione travagliata. Classe 2006, è alla sua prima stagione con la maglia della prima squadra ed ha ripagato la fiducia di Pirozzi con ben otto reti, diventando, così, il miglior realizzatore rossonero.