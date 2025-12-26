Commenti razzisti a ragazze cinesi sulla pista di pattinaggio la denuncia virale su TikTok | Ci chiamavano sushi con tono dispregiativo – Il video

Una ragazza cinese ha denunciato in un video diventato virale su TikTok di essere stata vittima di insulti a sfondo razziale alla pista di pattinaggio di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Nel filmato diffuso dalla giovane si vedono 3 ragazzini che le rivolgono frasi discriminatorie. La ragazza ha fatto sapere di aver presentato denuncia all’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) e alle autorità giudiziarie. Secondo quanto ricostruito da lei, tutto sarebbe successo all’antivigilia di Natale, quando un gruppetto di ragazzi, anch’essi di origine straniera, l’avrebbe molestata verbalmente insieme a una sua amica, rivolgendo loro ripetutamente appellativi offensivi legati all’etnia. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia contro Sonya Dakar è virale su TikTok

Leggi anche: Matteo Bocelli: “A scuola ci chiamavano privilegiati, viziati. Facevano commenti sulla cecità del babbo. Le offesucce ti aiutano a restare semplice”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

San Donà di Piave, una ragazza cinese insultata alla pista di pattinaggio.

È incredibile quello che è successo ad Aduh Malual, opposta del Monviso Volley. Insulti, fischi, offese e commenti razzisti dai tifosi della sua squadra: non le era mai successo. Malual è italiana, nata a Roma, e gioca con le azzurre. “Il silenzio non è un’opzione x.com

Pinerolo (Torino), la 25enne del Monviso volley e della Nazionale colpita da insulti e commenti razzisti dai tifosi della sua squadra: “In 12 anni di carriera non avevo mai vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere”. L’atleta + nata a Roma da genito - facebook.com facebook