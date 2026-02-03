Leonardo e Adani Defence & Aerospace hanno avviato una collaborazione per costruire un ecosistema di elicotteri in India. L’accordo punta a rafforzare i legami tra Italia e India, andando oltre il semplice aspetto commerciale. Ora, le due aziende lavorano insieme per sviluppare l’industria degli elicotteri nel paese asiatico.

L’accordo tra Leonardo e Adani Defence & Aerospace per la costruzione di un ecosistema elicotteristico in India va letto oltre la dimensione industriale e commerciale. La firma del Memorandum of Understanding annunciata a Nuova Delhi segna un passaggio rilevante nella traiettoria strategica dell’industria della difesa indiana e, allo stesso tempo, nel posizionamento internazionale di Leonardo in un mercato sempre più selettivo e politicizzato. L’elemento centrale dell’intesa è tanto la fornitura di specifici modelli – come gli elicotteri militari AW169M e AW109 TrekkerM – quanto la creazione di una filiera integrata che include produzione, manutenzione, riparazione, revisione e addestramento. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Leonardo–Adani, anche con gli elicotteri si eleva la partnership Italia-India

Approfondimenti su Leonardo Adani

Leonardo lascia l’Italia e si apre al mercato indiano.

Simest e Icc rafforzano la loro collaborazione per consolidare i rapporti economici tra Italia e India.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Leonardo Adani

Argomenti discussi: Leonardo e Adani Defence & Aerospace insieme per sviluppare ecosistema elicotteristico in India; Leonardo e Adani Defence: partnership strategica per gli elicotteri in India.

Leonardo produce elicotteri in India, via all’accordo con Adani Defence & AerospaceL’azienda pubblica della Difesa Leonardo ha trovato un accordo con il colosso indiano Adani per produrre i suoi elicotteri proprio in India ... quifinanza.it

Leonardo y Adani firman un acuerdo estratégico sobre helicópteros: India se convierte en un nuevo centro de defensa globalLeonardo rafforza l’asse con l’India grazie all’accordo con Adani sugli elicotteri. Cingolani: Assunte quasi 20mila persone, ma sulle competenze Stem l’Europa resta in difficoltà ... firstonline.info

Intesa di #Leonardo con #Adani per la creazione di un ecosistema industriale integrato in ambito elicotteristico in #India - facebook.com facebook

Accordo Adani-Leonardo per produrre elicotteri in India. Per rispondere alle esigenze nazionali di difesa #ANSA x.com