Londra autorizza Washington a usare le basi britanniche per i raid nel Golfo E gli Usa inviano 2.500 marines e altre tre navi
Londra ha dato il via libera a Washington per utilizzare le basi britanniche nei raid nel Golfo, mentre gli Stati Uniti hanno inviato 2.500 marines e tre navi. Inoltre, il Regno Unito, insieme a Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone, si prepara a contribuire a un piano militare. La decisione riguarda principalmente operazioni nella regione e l’impiego di forze statunitensi e alleate.
Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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