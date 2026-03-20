Londra autorizza Washington a usare le basi britanniche per i raid nel Golfo E gli Usa inviano 2.500 marines e altre tre navi

Londra ha dato il via libera a Washington per utilizzare le basi britanniche nei raid nel Golfo, mentre gli Stati Uniti hanno inviato 2.500 marines e tre navi. Inoltre, il Regno Unito, insieme a Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone, si prepara a contribuire a un piano militare. La decisione riguarda principalmente operazioni nella regione e l’impiego di forze statunitensi e alleate.