Londra autorizza l' uso delle basi britanniche per i raid nel Golfo E gli Usa decidono di inviare 2.500 marines e altre tre navi

Il governo britannico ha dato il via libera all'uso delle basi nel territorio per i raid nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di 2.500 marines e tre navi. Inoltre, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si preparano a partecipare a un piano comune. La decisione coinvolge diversi paesi e si concentra sull'impiego di risorse militari nel Golfo.

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Londra autorizza l'uso delle basi britanniche per i raid nel Golfo. E gli Usa decidono di inviare 2.500 marines e altre tre navi Articoli correlati Iran, gli Usa inviano altri 2.500 marines e 3 navi. Ira di Trump: "Alleati codardi". La Nato ritira la missione dall'Iraq: via gli italianiRegno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di... Usa 2.500 Marines e navi d’assalto per difendere HormuzLa risposta degli Stati Uniti alla tensione crescente nello Stretto di Hormuz prevede il dispiegamento di un contingente militare massiccio, composto... Contenuti e approfondimenti su Londra autorizza Discussioni sull' argomento Londra, la rivolta contro l’IA: migliaia in piazza contro Google, Meta e OpenAI; Processo Palazzo di Londra, la nullità relativa riapre i giochi; In UK 10.000 autori pubblicano un libro vuoto contro l’uso dell’AI; Iran. Londra entra nella difesa del Golfo Persico. Vivavoce molesto in pubblico: in Francia le prime multe contro i rumori indesiderati. A Londra si sensibilizza l’uso degli auricolariL’uso del vivavoce in spazi pubblici è sempre più sotto osservazione. In diversi Paesi europei si stanno adottando misure per contrastare l’inquinamento acustico causato da chiamate ad alto volume. A ... ilfattoquotidiano.it Tower Bridge - Londra con DJI Mini 5 Pro Volevo condividere con voi queste riprese effettuate pochi giorni fa al Tower Bridge di Londra. Il volo è ricreativo ed è stato eseguito a est del ponte (zona ICAO EGR160, vietata agli elicotteri) con previa notifica al Port - facebook.com facebook