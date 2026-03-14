Gli Stati Uniti hanno deciso di utilizzare circa 2.500 Marines e navi d’assalto per rafforzare la presenza militare nello Stretto di Hormuz, in risposta all’aumento delle tensioni nella zona. Il dispiegamento mira a proteggere le rotte strategiche e garantire la sicurezza delle infrastrutture marittime. La mobilitazione di forze è stata annunciata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle operazioni in corso.

La risposta degli Stati Uniti alla tensione crescente nello Stretto di Hormuz prevede il dispiegamento di un contingente militare massiccio, composto da circa 2.500 uomini e tre navi d’assalto anfibio moderne. Il comando ha autorizzato l’invio della USS Tripoli, supportata dalla USS San Diego e dalla USS New Orleans, con l’obiettivo di proteggere le rotte marittime strategiche. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella proiezione di forza americana nel Golfo Persico, mirando a contrastare le azioni di Teheran. L’unità operativa centrale è la 31st Marine Expeditionary Unit, una formazione specializzata in interventi rapidi che combina capacità terrestri, aeree e logistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Usa 2.500 Marines e navi d’assalto per difendere Hormuz

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