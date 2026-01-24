Carcere il futuro oltre le sbarre Sì alla rieducazione dei detenuti

Il carcere rappresenta una fase di privazione della libertà, ma può essere anche un’opportunità di crescita e rieducazione. Attraverso diverse attività, i detenuti possono sviluppare competenze e valori utili al loro reinserimento sociale. Un approccio orientato alla rieducazione contribuisce a creare un sistema penitenziario più efficace e umano, favorendo una reale possibilità di reintegrazione e riduzione della recidiva.

Non solo privazione della libertà, ma anche rieducazione che può avvenire attraverso varie attività da svolgere in carcere. Tecnicamente si chiamano "protocolli d'inclusione" che finalmente, per la casa circondariale di Pavia, sono stati sbloccati. Le convenzioni riguardano lo svolgimento di attività culturali, artistiche, di pubblica utilità e di cura degli animali, strumenti concreti e qualificanti per il percorso rieducativo dei detenuti, in linea con i principi costituzionali. A imprimere un'accelerazione all'iter autorizzativo del Ministero della giustizia, rilasciando il nulla osta alla sottoscrizione di alcuni protocolli fondamentali per l'attuazione di attività di pubblica utilità e di inclusione sociale nella Casa circondariale di Pavia, in collaborazione con il Comune di Pavia e con enti del territorio, è stata l'interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Valentina Barzotti e D'Orso.

