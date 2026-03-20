Una giornata particolare si è svolta alla pizzeria Fuori Orario di Baruccana, dove i campioni hanno reso omaggio a Guido e Daniele Fiorin. L’incontro tra i giocatori e i due protagonisti si è svolto in un’atmosfera di grande partecipazione, con momenti di commozione e riconoscenza. La serata ha visto la presenza di numerosi tifosi e appassionati che hanno condiviso il ricordo dei due Fiorin.

Una giornata davvero speciale quella vissuta da Guido e Daniele Fiorin. L’emozionante incontro si è tenuto alla pizzeria Fuori Orario di Baruccana. Attorno allo storico presidente e al direttore sportivo dello storico Gs Cicli Fiorin, l’ex campionessa italiana Giulia De Maio – cresciuta proprio nelle fila della formazione sevesina – ha riunito oltre cinquanta persone, in gran parte ex atleti e corridori, che hanno trascorso la loro giovinezza ciclistica proprio sotto le gloriose insegne della famiglia Fiorin. L’incontro conviviale è stato un concentrato di emozioni, entusiasmo e ricordi condivisi. Tra i presenti spiccavano gli ex campioni tricolori Fabio Ursi, Valeria Tagliabue, la stessa De Maio e Maria Giulia Confalonieri, quest’ultima appena andata in congedo dopo una lunga e prestigiosa carriera da professionista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omaggio dei campioni a Guido e Daniele Fiorin

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