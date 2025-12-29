Napule è l' omaggio a Pino Daniele al Mondello Glam hotel

Il Mondello Glam Hotel celebra l’11° anniversario della scomparsa di Pino Daniele con un omaggio speciale. Martedì 5 gennaio, alle ore 20, si terrà un evento dedicato al grande artista, rivolgendo uno sguardo alla sua musica e al suo patrimonio culturale. Un momento di riflessione e di memoria, in un’atmosfera sobria e rispettosa, per ricordare la figura di uno dei più significativi musicisti italiani.

Per l'11° anniversario della scomparsa di Pino Daniele, martedì 5 gennaio al Mondello Glam Hotel, alle ore 20.,verrà reso omaggio all'artista che ha saputo contaminare il dialetto napoletano con il blues e lasciato un grande segno nella memoria della musica italiana d'autore. A tributare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Napule è, l'omaggio a Pino Daniele al Mondello Glam hotel Leggi anche: Omaggio a George Michael al Mondello Glam hotel: il live di Benny Amoroso Leggi anche: Pino Daniele: Napoli dedica una targa al brano “Napule è” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «J’Adore Napule è», la t-shirt di nss edicola per celebrare Pino Daniele - Lo scorso 15 marzo la città di Napoli ha simbolicamente celebrato 2500 anni di storia, un anniversario che non rappresenta soltanto memoria, ma anche un’occasione per riscrivere la narrazione della ... ilmattino.it A Napoli una targa dedicata a "Napule è'' di Pino Daniele - A Napoli una targa dedicata alla canzone "Napule è", la celeberrima canzone di Pino Daniele. ansa.it Pino Daniele, una targa per “Napule è” a via Partenope - La giunta comunale su proposta del vicesindaco e assessore all'urbanistica, ha deciso all'unanimità la scelta di inaugurare una targa commemorativa dedicata al brano di Pino ... ilmattino.it NERI A METÀ LIVE – OMAGGIO A PINO DANIELE Venerdì 3 gennaio | STAMMTISCH TAVERN PRENOTA ORA https://cprt.it/fe6c3 4 GENNAIO 2015. 10 ANNI FA CI LASCIAVA PINO. Ma il 3 gennaio, la notte prima, Pino torna a casa. "Je so' pazz - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.