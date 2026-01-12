Cena spettacolo omaggio a Pino Daniele

Vieni a trascorrere una serata dedicata a Pino Daniele con una cena spettacolo giovedì 12 febbraio alle ore 21:00 presso Vic' Street, via Giuseppe Martucci 44. L’evento include un menù speciale e un omaggio musicale al grande artista napoletano. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il numero 081662423 o il cellulare 3356215087. Un’occasione per ascoltare buona musica e condividere un momento di convivialità in un’atmosfera semplice e autentica.

Cena Spettacolo OMAGGIO A PINO DANIELEGiovedì 12 FEBBRAIO ore 21:00Vic' Street, via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087Menù +Spettacolo1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno.

