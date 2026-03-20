L’Olimpia Milano dura un tempo poi il Fenerbahce si scatena | Istanbul è amara

L’Olimpia Milano affronta il Fenerbahçe in una partita giocata a Istanbul. La squadra italiana resiste un tempo, ma nel secondo si scompagina e il Fenerbahçe si scatena. La partita si conclude con il predominio dei turchi, nonostante gli sforzi degli avversari. La sfida si svolge nel palazzetto di Istanbul, davanti a un pubblico caldo e numeroso.

Istanbul (Turchia), 20 marzo 2026 – Lotta, combatte, ma non basta sul parquet più difficile d’Europa. Si deve accontentare solo di una prima quindicina di minuti fantastica sul parquet dei campioni d’Europa in carica, ma alla fine, pur toccando il +15 l’Olimpia esce battuta dal campo del Fenerbahce Istanbul per 79-75. Succede perché nella ripresa la difesa tentacolare dei turchi stritola letteralmente l’attacco milanese che si blocca completamente, permettendo anche tante situazioni in campo aperto ai gialloblù. Tutto quello che, con merito, i biancorossi erano riusciti a negare nel primo tempo. Non bastano i punti di Armoni Brooks che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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