L’Olimpia Milano frana contro il Fenerbahce e vede i play-in lontani come un miraggio

Da oasport.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olimpia Milano affronta il Fenerbahce in trasferta e, dopo un buon avvio, si trova a perdere terreno nel secondo tempo. I milanesi, che avevano concluso il primo quarto con un vantaggio di quindici punti, si sono poi fermati in attacco, consentendo ai padroni di casa di recuperare e prevalere. La partita si conclude con la sconfitta per l’Olimpia, che vede ormai lontani i sogni di qualificazione ai play-in.

Si illude per quindici minuti i ragazzi di Peppe Poeta, che a Istanbul dominano la sfida tra due delle migliori difese del torneo, volano sul +15 sul Fenerbahce, ma poi smettono di attaccare. Non basta il solito Brooks e arrivano troppi errori e il Fenerbahce vince. Un ko pesantissimo nella corsa ai play-in per l’Olimpia. Avvio fortissimo di Milano, che prima trova una tripla con Shields, poi tre liberi con Guduric per il parziale di 0-6 che dà il là alla partita. Reagisce, però, il Fenerbahce, con l’Olimpia che non sfrutta le diverse palle perse dei turchi che tornano sotto. Si lotta punto a punto fino a 3’ dalla fine, quando per la prima volta nel match il Fenerbahce passa avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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