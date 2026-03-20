L’Olimpia Milano frana contro il Fenerbahce e vede i play-in lontani come un miraggio

L’Olimpia Milano affronta il Fenerbahce in trasferta e, dopo un buon avvio, si trova a perdere terreno nel secondo tempo. I milanesi, che avevano concluso il primo quarto con un vantaggio di quindici punti, si sono poi fermati in attacco, consentendo ai padroni di casa di recuperare e prevalere. La partita si conclude con la sconfitta per l’Olimpia, che vede ormai lontani i sogni di qualificazione ai play-in.

Si illude per quindici minuti i ragazzi di Peppe Poeta, che a Istanbul dominano la sfida tra due delle migliori difese del torneo, volano sul +15 sul Fenerbahce, ma poi smettono di attaccare. Non basta il solito Brooks e arrivano troppi errori e il Fenerbahce vince. Un ko pesantissimo nella corsa ai play-in per l’Olimpia. Avvio fortissimo di Milano, che prima trova una tripla con Shields, poi tre liberi con Guduric per il parziale di 0-6 che dà il là alla partita. Reagisce, però, il Fenerbahce, con l’Olimpia che non sfrutta le diverse palle perse dei turchi che tornano sotto. Si lotta punto a punto fino a 3’ dalla fine, quando per la prima volta nel match il Fenerbahce passa avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Olimpia Milano frana contro il Fenerbahce e vede i play-in lontani come un miraggio Articoli correlati Eurolega amarissima. Tonfo casalingo dell’Olimpia contro Dubai. Squadra spuntata, ora i play-in sono un miraggioUn’altra prova del nove fallita per l’Olimpia Milano che si fa raggiungere e superare in classifica da Dubai con una sconfitta senza appello per... Leggi anche: L’Olimpia Milano si squaglia al Lido con lo Zalgiris: play-in sempre più lontani Eurolega, Olimpia Milano-Fenerbahce 72-87: gli highlights Aggiornamenti e notizie su Olimpia Milano Argomenti discussi: Mike D’Antoni: l’uomo dei record, il più grande. Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport BasketLeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket ... sport.sky.it Fenerbahce vs Olimpia Milano, diretta (74-65 con 1:20 da giocare, 4Q)4Q Live - Canestrissimo di Brooks dalla media dopo un'azione non semplice di Milano. La guardia Olimpia esagera poi forzando una tripla da lontanissimo, Baldwin in contropiede appoggia due punti. pianetabasket.com