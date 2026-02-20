Cagliari-Lazio scontro frontale all’Unipol Domus | Sarri sfida l’emergenza di Pisacane

Cagliari e Lazio si affrontano all’Unipol Domus, in un match deciso da una sfida diretta per la corsa alla salvezza e alla zona europea. La Lazio si presenta senza alcuni titolari chiave, mentre il Cagliari punta sulla determinazione di Pisacane, recentemente recuperato. I giocatori scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti, in un confronto che promette emozioni fino all’ultimo minuto. La partita si svolge davanti a un pubblico appassionato e rumoroso.

Il sabato di Serie A cala il sipario nella cornice dell' Unipol Domus, dove Cagliari e Lazio si incrociano in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per i rispettivi, e opposti, obiettivi stagionali. Se i sardi di Fabio Pisacane devono reagire con prontezza dopo il doppio passaggio a vuoto contro Lecce e Fiorentina per evitare di farsi risucchiare nelle sabbie mobili della zona retrocessione, la Lazio di Maurizio Sarri non ha più margini d'errore. Attualmente distanti cinque lunghezze dai padroni di casa, i biancocelesti occupano una posizione di classifica che non rende giustizia alle ambizioni estive: la corsa verso l' Europa League o la Conference impone un cambio di passo immediato, a partire dalla replica del 2-0 maturato all'andata tra le mura dell'Olimpico.