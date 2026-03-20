Lo strazio di mamma Lia | Non ti ho protetta da lui Spero sia fatta giustizia

Da ilrestodelcarlino.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mamma Lia esprime il suo dolore dicendo di non aver protetto il figlio da una determinata persona e spera che venga fatta giustizia. A Sassoleone, il giorno successivo, la comunità si mostra incredula e rispettosa di fronte alla tragica conclusione del matrimonio tra Vincenzo Dongellini e Valentina Sarto. La vicenda riguarda una storia che sembrava aver sistemato la vita di Vincenzo, ora segnata da un epilogo drammatico.

Sassoleone il giorno dopo è un muro di incredulità e rispetto. Incredulità per il terribile epilogo del matrimonio di Vincenzo Dongellini e Valentina Sarto, di quella storia che sembrava aver sistemato la vita "un po’ matta" di Vincenzo. Rispetto per la famiglia Dongellini, che qui e in tutto il territorio è conosciuta e apprezzata. Difficile penetrare il silenzio che avvolge la frazione. "Non lo conosciamo", dicono con voce ferma in un bar della zona. In fondo è vero: Vincenzo, il cui fratello Antonio è dal 2020 presidente della Cims, alla multiservizi lavorò per qualche mese prima di andar via. Sono passati due decenni, e tanto basta perché da queste parti abbiano un ricordo offuscato di lui, se non inesistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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