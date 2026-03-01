mamma patrizia merita che sia fatta giustizia

Mamma Patrizia chiede giustizia per il dramma vissuto dalla famiglia Caliendo. La donna ha dichiarato di aver affidato suo figlio ai medici, ma di essere stata tradita da loro. La vicenda ha suscitato molta attenzione e non si devono spegnere i riflettori su quanto accaduto alla famiglia. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà affrontate dopo l’esperienza con i medici.

Non si devono spegnere i riflettori sul dramma vissuto dalla famiglia Caliendo. «Ho affidato mio figlio ai dottori, e loro mi hanno tradito», ha affermato la donna. Non c’è sconfessione più grande per chi dovrebbe tutelare la vita, soprattutto dei più fragili. La morte di un bambino è il mistero più grande cui possiamo assistere nella nostra vita terrena. E non mancano le parole perché non conosciamo quelle adeguate: mancano perché non esistono. Così è per la morte del piccolo Domenico. Doverne scrivere dopo aver parlato ripetutamente con mamma Patrizia, una donna straordinaria per intelligenza, dignità, determinazione e compostezza. La morte di un bambino innocente di due anni è il segno inequivocabile che nel mondo c’è il male, il mistero del male: mysterium iniquitatis. 🔗 Leggi su Laverita.info

Monaldi, Domenico non ce l’ha fatta. Mamma Patrizia: “Fonderò un’associazione per aiutare altri bambini”Il bambino trapiantato con un cuore bruciato, Domenico, non ce l'ha fatta: è morto questa mattina all'ospedale Monaldi, sua mamma è stata chiamata...

Patrizia Mercolino chi è?/ La mamma di Domenico Caliendo, bimbo morto a Napoli dopo trapianto di cuorePatrizia Mercolino è la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo morto a Napoli dopo trapianto di cuore ... ilsussidiario.net

Domenico Caliendo, mamma Patrizia: «Non aveva bisogno di un trapianto di cuore immediato, avevo una brutta sensazione. Ora voglio solo giustizia»«Non voglio fermarmi, voglio mantenere vivo il ricordo di Domenico». Patrizia Mercolino, la mamma del bambino di due anni a cui ... msn.com

Il piccolo Domenico ha perso la vita per un trapianto di cuore sbagliato. La sua famiglia ha lottato e sperato insieme a lui per 61 lunghi giorni e oggi, chiede giustizia. A #Verissimo c’è mamma Patrizia Mercolino, accompagnata dall’avvocato Francesco Petruzz - facebook.com facebook

Mamma Patrizia, Fondazione nasce perché storia di Domenico non si ripeta. Nessuna altra famiglia provi il dolore che stiamo provando noi in questo momento #ANSA x.com