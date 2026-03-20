A Figline e Incisa Valdarno, un comune di oltre 23mila abitanti in provincia di Firenze, il candidato sindaco è l'ex vice del Consiglio superiore della magistratura. Qui ha deciso di chiudere la campagna referendaria a favore del Sì alla riforma Meloni-Nordio. La scelta ha attirato l'attenzione locale e ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e politici.

Figline e Incisa Valdarno è un paesone, in provincia di Firenze, di oltre 23mila abitanti, dove Luca Palamara, ex componente del Csm e ex presidente dell’associazione nazionale magistrati, ha scelto di concludere la campagna referendaria a sostegno del Si alla riforma Meloni-Nordio. Conclusione introdotta dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli e dal consigliere regionale FdI Matteo Zoppini. Luogo dell’incontro, in programma venerdì 20 marzo, alle 21,30, il Palazzo Pretorio, sede del Comune. Scelta significativa e forse anche provocatoria. Sì, perché lì al Palazzo Pretorio, nella poltrona di sindaco, ambisce andarci l’ex vice presidente del Csm David Ermini, candidato a sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali del prossimo maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo strano caso di Figline: il candidato sindaco è l’ex vice del Csm Ermini e qui conclude la campagna per il Sì Palamara

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