David Ermini, ex vicepresidente del Csm, si presenta come candidato sindaco a Figline Valdarno con il sostegno del Pd. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura dal 2018 al 2023, ora torna in politica locale, puntando a guidare il comune in provincia di Firenze. La sua candidatura rappresenta un ritorno alle radici e un impegno per lo sviluppo del territorio.

Da Palazzo Bachelet a Palazzo Pretorio. Il primo, sede del Csm, di cui David Ermini, 66 anni, è stato vice presidente per cinque anni dal 2018 al 2023, il secondo, che si trova a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, potrebbe diventare il luogo del suo prossimo incarico di sindaco. Incarico al quale lo ha candidato il Pd locale per le prossime elezioni di primavera in cui sarà rinnovato il consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno, un paesone di oltre 23 mila abitanti dell’area metropolitana fiorentina. Ermini si è detto lusingato dalla proposta. Che gli consente di tornare nell’agone politico, costretto a lasciare quando Matteo Renzi, di cui Ermini è stato uno dei collaboratori più stretti, lo candidò alla vice presidenza del Csm. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il ritorno alla politica di David Ermini: l'ex vicepresidente del Csm corre da sindaco per il Pd nella sua Figline

Figline e Incisa: David Ermini è il candidato sindaco del PdìIl Partito Democratico di Figline e Incisa Valdarno ha annunciato David Ermini come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

Ermini e Pd, torna l’amore. In corsa a Figline e Incisa: "È ora di servire la mia terra"Ermini e il Partito Democratico tornano a candidarsi a Figline e Incisa, con l’obiettivo di rinnovare il loro impegno per la comunità locale.

