Figline e Incisa | David Ermini è il candidato sindaco del Pdì

Il Partito Democratico di Figline e Incisa Valdarno ha annunciato David Ermini come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. La scelta mira a rafforzare il percorso di dialogo e sviluppo del territorio, con un’attenzione particolare alle esigenze della comunità locale. La candidatura rappresenta un passo importante per il partito, che intende contribuire a un percorso di crescita condivisa e partecipata.

Figline e Incisa (Firenze), 21 gennaio 2026 - Il Partito Democratico di Figline e Incisa Valdarno ha indicato David Ermini come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. L’Assemblea dell’Unione comunale del partito ieri ha indicato all’unanimità il suo nome al termine di un percorso di confronto avviato dopo le dimissioni dell’ormai ex sindaco Pd Valerio Pianigiani e la conseguente chiusura anticipata della consiliatura. Pochi giorni fa è stato eletto Paolo Bianchini a nuovo segretario comunale e si sono svolte le assemblee dei circoli di Figline, Incisa e Matassino. Secondo il Pd, l’esperienza di Ermini “rappresenta un valore aggiunto per la futura amministrazione comunale” e questa decisione “apre ufficialmente la fase che porterà all’appuntamento elettorale” con la volontà di avviare “un dialogo costruttivo su idee e programmi con le forze politiche che lealmente hanno condiviso la precedente consiliatura e con tutti coloro che intendono rafforzare una coalizione in grado di battere le destre e i personalismi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

