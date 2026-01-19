Pedemontana lo stop al Besanino è sempre più vicino | che cosa succederà

È in arrivo la sospensione temporanea del servizio ferroviario del Besanino per almeno un anno, mentre i lavori di Pedemontana continuano. I sindaci dei Comuni interessati dalla linea S7 sono stati convocati in Regione Lombardia per discutere delle implicazioni di questa decisione e delle eventuali alternative per i residenti. La situazione evidenzia le sfide e le trasformazioni in corso nella mobilità locale.

Lo stop al Besanino (per almeno un anno) è sempre più vicino. E mentre i cantieri di Pedemontana proseguono, i sindaci dei Comuni attraversati dalla S7 e che vedranno la sospensione dei treni, sono stati convocati in Regione Lombardia.L'incontro in Regione L’appuntamento è per il 28 gennaio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sono attivi i cantieri di Desio e Usmate Velate per l'autostrada Pedemontana Lombarda. Si tratta di un importante progetto infrastrutturale di 26 km che includerà una 'smart road'. La costruzione del ponte sul fiume Lambro è iniziata, insieme ad altre opere str - facebook.com facebook