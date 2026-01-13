Firenze in scena lo spettacolo ' Metadietro' al teatro Puccini
A Firenze, il Teatro Puccini ospiterà lo spettacolo
Firenze, 13 gennaio 2026 – Tutto pronto per il ritorno a Firenze di Antonio Rezza e Flavia Mastrella che saranno al Teatro Puccini venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle ore 21 con " Metadietro ". Lo spettacolo va in scena per la prima volta in Toscana, dopo il debutto dello scorso giugno a Napoli al Campania Teatro Festival e reduce da uno straordinario successo di critica e pubblico al Teatro Vascello di Roma, dove ha registrato un intero mese di repliche sold out. Accanto a Rezza agisce in scena Daniele Cavaioli, co-interprete e figura complementare che ne asseconda il ritmo performativo. Sabato 17 gennaio alle ore 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Firenze, in scena Canto di Natale al teatro Puccini
Leggi anche: Firenze, in scena lo spettacolo ‘Sennò che Natale è’ al teatro di Cestello
"METADIETRO", la nuova creazione del duo RezzaMastrella a Roma - Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, tornano sul palco del Teatro Vascello di Roma con la loro nuova creazione. rainews.it
PROMOZIONE SPECIALE – INSTITUT FRANÇAIS FIRENZE Posto unico €14 (fino a esaurimento posti) Nuovo Rifredi – Scena Aperta Due grandi testi del teatro francese in scena a Firenze: I CONIUGI UBU 3–8 febbraio Un’esplosione di satira - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.