A Firenze, il Teatro Puccini ospiterà lo spettacolo

Firenze, 13 gennaio 2026 – Tutto pronto per il ritorno a Firenze di Antonio Rezza e Flavia Mastrella che saranno al Teatro Puccini venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle ore 21 con " Metadietro ". Lo spettacolo va in scena per la prima volta in Toscana, dopo il debutto dello scorso giugno a Napoli al Campania Teatro Festival e reduce da uno straordinario successo di critica e pubblico al Teatro Vascello di Roma, dove ha registrato un intero mese di repliche sold out. Accanto a Rezza agisce in scena Daniele Cavaioli, co-interprete e figura complementare che ne asseconda il ritmo performativo. Sabato 17 gennaio alle ore 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena lo spettacolo 'Metadietro' al teatro Puccini

Leggi anche: Firenze, in scena Canto di Natale al teatro Puccini

Leggi anche: Firenze, in scena lo spettacolo ‘Sennò che Natale è’ al teatro di Cestello

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"METADIETRO", la nuova creazione del duo RezzaMastrella a Roma - Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, tornano sul palco del Teatro Vascello di Roma con la loro nuova creazione. rainews.it

PROMOZIONE SPECIALE – INSTITUT FRANÇAIS FIRENZE Posto unico €14 (fino a esaurimento posti) Nuovo Rifredi – Scena Aperta Due grandi testi del teatro francese in scena a Firenze: I CONIUGI UBU 3–8 febbraio Un’esplosione di satira - facebook.com facebook