LIVE Sci di fondo 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA | iniziata la gara femminile

Alle 17:55 è iniziata la gara femminile di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid 2026. La competizione vede in campo atlete italiane come Cassol, Ganz e De Martin, che si preparano a concludere una buona stagione. La diretta è attiva e permette di seguire in tempo reale le fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA GARA! 17:55 ITALIA: Cassol per fare allenamento in vista della sprint, Ganz e De Martin possono aspirare ad un bel risultato per concludere due stagioni di tutto rispetto. Ricordiamo che la seconda è classe 2004 e vanta già diversi piazzamenti nelle prime 15 posizioni tra Coppa, Mondiali e Olimpiadi. 17:51 Non ci sono più motivi di interesse al femminile, con Diggins che ha vinto Coppa del Mondo e Coppa distance. C’è però attesa per vederla nel suo ultimo weekend di gara! START LIST: 1 Jasmine Drolet CAN 2 Phoebe Cridland AUS 3 Federica Cassol ITA 4 Keidy Kaasiku EST 5 Kendall Kramer USA... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile Articoli correlati LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: a breve la gara femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE START LIST: 1 Jasmine Drolet CAN2 Phoebe Cridland AUS3 Federica Cassol ITA4 Keidy Kaasiku EST5 Kendall... LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!10:32 Ricordiamo che la USA Jessica Diggins è vincitrice ‘in pectore’ della Coppa del Mondo generale con 240 punti di margine, mentre in quella... Approfondimenti e contenuti su LIVE Sci di fondo 10 km tc Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; Drammen - Men Aggiornamenti Live - Sci di Fondo; Sci alpino | Conferenza stampa Slalom maschile I Milano Cortina 2026; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen. LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme, Klaebo per il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d'addio per l'annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, ... oasport.it FIS Fesa Continental Fesa Games Cross Country Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 Santa Caterina Valfurva – Valfurva (SO) Due giorni di sci di fondo a Santa Caterina Valfurva: il gran finale della FESA Cup, l’ultima e decisiva tappa della Coppa Europa. - facebook.com facebook