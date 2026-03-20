LIVE Sci di fondo 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA | a breve la gara femminile
Tra poco inizia la gara femminile di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid, valida per le qualificazioni ai Giochi Olimpici del 2026. La start list include atleti da diversi paesi, tra cui la canadese Jasmine Drolet e l’australiana Phoebe Cridland. La competizione si svolge in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE START LIST: 1 Jasmine Drolet CAN 2 Phoebe Cridland AUS 3 Federica Cassol ITA 4 Keidy Kaasiku EST 5 Kendall Kramer USA 6 Sonjaa Schmidt CAN 7 Alayna Sonnesyn USA 8 Kaidy Kaasiku EST 9 Rosie Fordham AUS 10 Linn Svahn SWE 11 Coletta Rydzek GER 12 Iris De Martin Pinter ITA 13 Katherine Stewart-Jones CAN 14 Marina Kaelin SUI 15 Rosie Brennan USA 16 Jasmin Kahara FIN 17 Patricija Eiduka LAT 18 Gina Del Rio AND 19 Laura Gimmler GER 20 Tiril Udnes Weng NOR 21 Katherine Sauerbrey GER 22 Alison Mackie CAN 23 Leonie Perry FRA 24 Anja Weber SUI 25 Caterina Ganz ITA 26 Jasmi Joensuu FIN 27 Katerina Janatova CZE... 🔗 Leggi su Oasport.it
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