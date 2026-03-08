LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | iniziata la gara femminile!

Alle 10:28 è partita la gara femminile dei 10 km di sci di fondo a Lahti 2026. La prima a partire è stata la statunitense Kramer, seguita dalle altre concorrenti che si sfidano sulle piste finlandesi. La competizione è appena iniziata e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La gara si svolge in un contesto di grande attesa e partecipazione.

10:32 Ricordiamo che la USA Jessica Diggins è vincitrice 'in pectore' della Coppa del Mondo generale con 240 punti di margine, mentre in quella Distance ha 131 punti di margine sempre sulla svedese Moa Ilar. 10:24 La favorita d'obbligo potrebbe essere Frida Karlsson, che però ha lasciato a desiderare e parecchio in Coppa del mondo quest'anno. Ecco allora che Heidi Weng potrrebbe vincere la seconda gara consecutiva, lei che vanta 14 vittorie a fronte di 104 podi individuali di primo livello (CdM, Mondiali e Giochi olimpici). 10:10 Tra circa 20' prenderà il vis la 10 chilometri femminile con partenza ad intervalli dal tempio di Lahti, Finlandia.