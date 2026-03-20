LIVE Sci di fondo 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA | gli azzurri cercano conferme

Oggi si svolge la gara di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid 2026, con gli atleti italiani in gara. La competizione è in diretta streaming e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La prova è aperta e vede la partecipazione di numerosi atleti internazionali che si sfidano sul percorso. L’evento è seguito da vicino dagli appassionati di sport invernali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ultima tappa di stagione della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2025-2026 che torna a concludersi oltre oceano e in particolare qui per la prima volta dopo il 1980. Si comincia l’ultima tre giorni di competizioni con le prove su 10 chilometri con partenza ad intervalli a tecnica classica, non c’è Johannes Hoesflot Klaebo dopo la caduta di Drammen, viene meno quindi il campione della Sfera di Cristallo. Al femminile tanta attesa per Jessie Diggins, che disputerà le ultime 3 gare di carriera e poi appenderà gli sci stretti al chiodo da duplice vincitrice in pectore della Coppa del Mondo generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme Articoli correlati Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d’addio per l’annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: esame importante per gli azzurri in ottica staffetta13:51 Si chiude qui la Diretta LIVE e anche la giornata di sci di fondo da Oberhof (GER), vi invitiamo a restare sempre aggiornati su OA Sport e vi... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sci di fondo 10 km tc Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; Drammen - Men Aggiornamenti Live - Sci di Fondo; Sci alpino | Conferenza stampa Slalom maschile I Milano Cortina 2026; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen. Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d’addio per l’annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, due 10 km con partenza a intervalli a tecnica ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed EvensenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buona serata! 18.13: Fra mille colpi di scena, vincono ... oasport.it FIS Fesa Continental Fesa Games Cross Country Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 Santa Caterina Valfurva – Valfurva (SO) Due giorni di sci di fondo a Santa Caterina Valfurva: il gran finale della FESA Cup, l’ultima e decisiva tappa della Coppa Europa. - facebook.com facebook