LIVE Sci di fondo 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA | esame importante per gli azzurri in ottica staffetta
Benvenuti alla diretta delle prove di sci di fondo a Oberhof, in Germania, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026. Oggi si disputano i 10 km in tecnica classica, un appuntamento importante per gli azzurri in vista della staffetta. Seguite con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati sui risultati e le performance degli atleti italiani.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove su dieci chilometri con partenza ad intervalli In tecnica classica da Oberhof (Germania) per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Sci di fondo 2025-2026. Il weekend tedesco si chiude con le prove con partenza ad intervalli su dieci chilometri a tecnica classica, dopo le sprint di ieri a pattinaggio. Non c’è Klaebo, viene meno quindi uno dei papabili per il podio in questa gara, che vede favoriti i norvegesi anche se presenti con le seconde linee qui a Oberhof, Niskanen permettendo, anche se la sua condizione non è mai realmente stata all’altezza in questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: inizia la stagione olimpica per gli azzurri
Leggi anche: LIVE Sci di fondo, 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA: Pellegrino guida gli azzurri, Karlsson subito a segno tra le donne
LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: esame importante per gli azzurri in ottica staffetta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia; Coppa del Mondo sci di fondo Oberhof 2026: programma, orari, tv, streaming.
LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: esame importante per gli azzurri in ottica staffetta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove su dieci chilometri con partenza ad ... oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi: programma 10 km tc Oberhof 2026, tv, streaming - Secondo e ultimo giorno a Oberhof, in Germania, per il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo. oasport.it
Lo sci di fondo a Milano Cortina 2026: regole e programma - Nella tecnica classica, l'atleta scivola lungo i binari (tracce incise nella neve), mentre nella tecnica libera avanza con movimenti ... adnkronos.com
SCI DI FONDO - MARTINO CAROLLO 9° NELLA SPRINT DI OBERHOF. VITTORIA DI HEGGEN; 2° PELLEGRINO Federico Pellegrino torna sul podio in coppa del mondo! Ad un mese dal secondo posto di Davos, l’azzurro deve di nuovo accontentarsi della pi - facebook.com facebook
LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino guida il gruppo azzurro alla caccia del podio - x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.