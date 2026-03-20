LIVE Sci di fondo 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | si velocizza il tracciato

In diretta da Lake Placid, gli atleti competono sui 10 km di sci di fondo in vista delle Olimpiadi 2026. Il tracciato si sta velocizzando, mentre i partecipanti affrontano le discese e le salite del percorso. A 18:42, il pubblico osserva come una mossa inizialmente considerata rischiosa si sia rivelata efficace. La gara prosegue con i concorrenti che si sfidano sul percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:42 Quello che sembrava un jolly pescato da Svahn si è rivelato il contrario. Il numero basso rischia di costargli il successo. Karlsson intanto ha ripreso Svahn ai 6.8km. La svedese però paga dazio da Weng e Slind nel primo giro. Vediamo! 18:40 Slind è lì! Appena 7?8 da Svahn a metà gara! SI, si sta velocizzando. Weng si porta a 12? da Svahn. 18:38 Vediamo, se il tracciato si velocizza la norge può provarci. SLIIIND! MENO NOVE DA SVAHN! Dal nulla risorge la norvegese, che con le condizioni di neve impegnative si esalta. Appena 9?1 di ritardo da Svahn ai 3.8km. 18:37 Molto bene Fosnaes! Si mette a +20? da Svahn a metà gara e prenota il terzo posto! Diggins no! Ha 23? di ritardo, Weng ne ha 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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