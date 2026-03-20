Alle 10.45 si svolge la seconda prova di discesa maschile a Lillehammer, con gli atleti italiani che si preparano a scendere in pista. La gara è seguita in diretta, mentre gli atleti si confrontano tra loro sul tracciato norvegese. La manifestazione prevede anche la seconda prova di discesa femminile, con aggiornamenti disponibili online. La giornata si presenta ricca di emozioni e sfide tra i migliori sciatori del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 10.37 La pista misura 3.035 metri. La quota di partenza è fissata a 1.020 metri, mentre quella di arrivo è a soli 182. Il dislivello, quindi, parla di 838 metri. Le porte sono 29, gli atleti iscritti 24 per 8 Nazioni. 10.34 Il meteo al momento sulla pista di Kvitfjell: temperatura di 2°, vento assente, cielo coperto e neve compatta. La visibilità non sarà, quindi, impeccabile come accaduto invece ieri. 10.31 Domani si andrà in scena per la discesa vera e propria che scatterà alle ore 10.45. Quella femminile, invece, prenderà il via alle ore 12.00. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: si parte alle 10.45, gli italiani vogliono essere protagonisti

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