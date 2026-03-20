LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | guida Monsen Goggia e Pirovano in gestione
Oggi si svolge a Lillehammer la seconda prova di discesa femminile, con la leader della classifica generale che guida la gara. La giornata prevede anche una gara maschile, con la diretta a partire dalle 10. Le atlete in gara sono pronte a scendere lungo il tracciato norvegese, mentre gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:32 Prova al risparmio per Elena Curtoni. L’azzurra è ultima ad oltre 2 secondi dalla testa. Torniamo al cancelletto con l’americana Jacqueline Wiles. 12:30 Spinge dall’uscita dal cancelletto fino al traguardo Ledecka, che chiude quarta a 42 centesimi dalla norvegese. Penultima italiana al via, ovvero Elena Curtoni. 12:29 Si rialza sul finale Mollin, che chiude al 14° posto a quasi un secondo e mezzo dalla leader. Spazio ora alla ceca Ester Ledecka. 12:27 La teutonica si inserisce in terza piazza chiudendo a 4 decimi da Monsen. 🔗 Leggi su Oasport.it
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