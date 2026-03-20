LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | ultimo test fondamentale per Laura Pirovano

Oggi si svolge a Lillehammer la seconda ed ultima prova della discesa libera femminile. La gara viene trasmessa in diretta e rappresenta l'ultimo test prima delle competizioni ufficiali. Laura Pirovano è una delle atlete che si confrontano sulla pista norvegese. La diretta online permette di seguire passo dopo passo le prove delle sciatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Lillehammer. Nella località norvegese sede dei Giochi Olimpici invernali 1994 iniziano le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, con la coppa di specialità ancora aperta a diverse soluzioni. Test fondamentale per Laura Pirovano in vista della gara ufficiale, con l’azzurra che può difendere il pettorale di leader di specialità. Appuntamento alle 12.00 con l’austriaca Ariane Raedler che aprirà le danze. 24 le atlete al via, con ben 5 azzurre a rappresentare il movimento italiano a testimonianza dell’ottima stagione trascorsa nonostante l’assenza di Federica Brignone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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