LIVE Paolini-Townsend WTA Miami 2026 in DIRETTA | Parks vince il primo set con Sakkari

Lunedì sera, all’evento WTA di Miami 2026, Alycia Parks ha vinto il primo set contro Maria Sakkari con il punteggio di 6-3. La partita tra le due giocatrici sta proseguendo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito ufficiale. La sfida si sta svolgendo nel rispetto del programma stabilito, con le atlete in campo sotto gli occhi degli spettatori presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:37 L’americana Alycia Parks si aggiudica il primo set contro Maria Sakkari per 6-3. Si avvicina l’ingresso in campo per l’azzurra? 18:53 La canadese Victoria Mboko travolge la russa Anna Blinkova 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Il prossimo match vedrà in campo Maria Sakkari contro l’americana Alycia Parks. Al termine di quest’ultimo incontro entreranno in campo paolini e Townsend. 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno del WTA Miami Open 2026 di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks vince il primo set con Sakkari Articoli correlati LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: agevole successo per Mboko. L’azzurra in campo dopo il match di SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 La canadese Victoria Mboko travolge la russa Anna Blinkova 6-2 6-0 in poco più di un’ora. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Paolini Townsend WTA Miami 2026 in... Temi più discussi: Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sorteggio femminile: Paolini contro Townsend o una qualificata; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: agevole successo per Mboko. L’azzurra in campo dopo il match di SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 La canadese Victoria Mboko travolge la russa Anna Blinkova 6-2 6-0 in poco più di un'ora. Il prossimo ... oasport.it Paolini-Towsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario, programma venerdì 20 marzo, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida, la toscana cercherà di ritrovare il suo tennis. oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook Jasmine scende in campo a Miami Paolini vs Townsend è in chiaro in diretta su SuperTennis, Cocciaretto vs Gauff su SuperTenniX x.com