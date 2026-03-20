LIVE Paolini-Townsend WTA Miami 2026 in DIRETTA | agevole successo per Mboko L’azzurra in campo dopo il match di Sakkari

La partita tra Victoria Mboko e Anna Blinkova si è conclusa con un facile successo per la canadese, che ha vinto 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Mboko ha affrontato la russa nel match valido per il torneo WTA Miami 2026. La giocatrice canadese ha dimostrato una buona prestazione sul campo, ottenendo il risultato senza grandi difficoltà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 La canadese Victoria Mboko travolge la russa Anna Blinkova 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Il prossimo match vedrà in campo Maria Sakkari contro l’americana Alycia Parks. Al termine di quest’ultimo incontro entreranno in campo paolini e Townsend. 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno del WTA Miami Open 2026 di tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: agevole successo per Mboko. L’azzurra in campo dopo il match di Sakkari Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: bisogna attendere per il match, il maltempo rovina i piani Leggi anche: LIVE Paolini-Sakkari, 3-2, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break di svantaggio Una selezione di notizie su LIVE Paolini Townsend WTA Miami 2026 in... Temi più discussi: Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sorteggio femminile: Paolini contro Townsend o una qualificata; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: agevole successo per Mboko. L’azzurra in campo dopo il match di SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere ... oasport.it Paolini-Towsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario, programma venerdì 20 marzo, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida, la toscana cercherà di ritrovare il suo tennis. oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook Jasmine scende in campo a Miami Paolini vs Townsend è in chiaro in diretta su SuperTennis, Cocciaretto vs Gauff su SuperTenniX x.com