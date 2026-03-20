LIVE Paolini-Townsend WTA Miami 2026 in DIRETTA | Parks elimina Sakkari Azzurra tra poco in campo

Durante la partita tra Paolini e Townsend al WTA Miami 2026, Alycia Parks ha eliminato Maria Sakkari con un punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e ventisei minuti. La giocatrice americana ha portato a termine la vittoria nel secondo set, confermando il risultato ottenuto nel primo. A breve, l’azzurra sarà in campo per il suo match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:17 Alycia Parks completa l’opera, vince anche il secondo set ed elimina Maria Sakkari 6-3 6-3 in un’ora e ventisei minuti. 20:37 L’americana Alycia Parks si aggiudica il primo set contro Maria Sakkari per 6-3. Si avvicina l’ingresso in campo per l’azzurra? 18:53 La canadese Victoria Mboko travolge la russa Anna Blinkova 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Il prossimo match vedrà in campo Maria Sakkari contro l’americana Alycia Parks. Al termine di quest’ultimo incontro entreranno in campo paolini e Townsend. 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks elimina Sakkari. Azzurra tra poco in campo Articoli correlati LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks vince il primo set con SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:37 L’americana Alycia Parks si aggiudica il primo set contro Maria Sakkari per 6-3. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: agevole successo per Mboko. L’azzurra in campo dopo il match di SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 La canadese Victoria Mboko travolge la russa Anna Blinkova 6-2 6-0 in poco più di un’ora. Approfondimenti e contenuti su LIVE Paolini Townsend WTA Miami 2026 in... Temi più discussi: Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sorteggio femminile: Paolini contro Townsend o una qualificata; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks vince il primo set con SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 La canadese Victoria Mboko travolge la russa Anna Blinkova 6-2 6-0 in poco più di un'ora. Il prossimo ... oasport.it Paolini-Towsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario, programma venerdì 20 marzo, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida, la toscana cercherà di ritrovare il suo tennis. oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook Jasmine scende in campo a Miami Paolini vs Townsend è in chiaro in diretta su SuperTennis, Cocciaretto vs Gauff su SuperTenniX x.com