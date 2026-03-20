LIVE Paolini-Townsend WTA Miami 2026 in DIRETTA | bisogna attendere per il match il maltempo rovina i piani

A Miami, il match tra Paolini e Townsend nel torneo WTA Miami 2026 è stato rinviato a causa della pioggia. La pioggia ha interrotto le partite previste e ha causato uno slittamento nel programma di giornata. Gli organizzatori hanno annunciato che bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere la nuova data di disputa. La partita non si svolgerà nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno del WTA Miami Open 2026 di tennis. L’azzurra inizia il suo cammino dalla sfida contro una specialista del doppio. L’azzurra spera di trovare in Florida, competizione nella quale lo scorso anno ha raggiunto la semifinale poi persa contro Aryna Sabalenka, quella scintilla in grado di innescare la continuità di rendimento che fin qui non è ancora riuscita ad esprimere, soprattutto in singolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: bisogna attendere per il match, il maltempo rovina i piani Articoli correlati LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini... Pronostico e quote Taylor Townsend – Jasmine Paolini, WTA Miami 20-03-2026Taylor Townsend e Jasmine Paolini saranno le protagoniste del terzo incontro sul campo numero 1, probabilmente intorno alle ore 18:00 ma si potrebbe... Una selezione di notizie su LIVE Paolini Townsend WTA Miami 2026 in... Temi più discussi: Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sorteggio femminile: Paolini contro Townsend o una qualificata; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend. Paolini-Towsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario, programma venerdì 20 marzo, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida, la toscana cercherà di ritrovare il suo tennis. oasport.it LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra affronta una specialista del doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e la ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook Jasmine scende in campo a Miami Paolini vs Townsend è in chiaro in diretta su SuperTennis, Cocciaretto vs Gauff su SuperTenniX x.com