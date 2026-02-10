LIVE Paolini-Sakkari 3-2 WTA Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera il break di svantaggio

Paolini recupera da sotto e porta il match a un punteggio di 3-2 contro Sakkari nel torneo WTA di Doha. L’azzurra ha breakkato l’avversaria e ora si trova in vantaggio, dopo aver risposto con un servizio vincente al corpo. La partita è ancora aperta e i tifosi seguono ogni punto in diretta.

15-0 Servizio giocato al corpo vincente della nativa di Atene. 3-2 Diritto incrociato vincente della numero 8 WTA. 40-15 Rovescio lungolinea vincente dell'ellenica. 40-0 Passante vincente giocato in controbalzo con il rovescio incrociato. 30-0 Rovescio lungolinea vincente dell'azzurra. 15-0 In rete la risposta con il rovescio incrociato di Sakkari. 2-2 Subito controbreak di Paolini con il diritto incrociato vincente giocato in risposta. 30-40 Rovescio lungolinea vincente della numero 8 WTA approfittando di una deviazione del nastro che ha accorciato la traiettoria della pallina.

