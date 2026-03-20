LIVE Paolini-Townsend 6-3 WTA Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurra vince il primo set

Al WTA Miami 2026, l’azzurra ha vinto il primo set contro Townsend con il punteggio di 6-3. Durante il gioco, ha realizzato un colpo di diritto potente e preciso, concluso con un bolide. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 Bolide di diritto e primo set in archivio. A-40 Siluro di diritto per l’azzurra. 40-40 Lungo il diritto della statunitense. 40-A Diritto vincente per Townsend. 40-40 La testa di serie numero spinge da fondo e forza l’errore. 40-A Grossolano errore di diritto per la toscana. 40-40 Termina fuori di un soffio il diritto dell’italiana. A-40 Paolini disegna il campo e chiude con il rovescio. 40-40 Fuori misura il diritto della toscana. 40-30 Risposta lunga. 30-30 prima di servizio vincente. 15-30 Lungo il rovescio di Paolini. 15-15 Lungo il colpo da fondo. 15-0 Servizio e diritto. 5-3 Tracciante di diritto per l’italiana che firma il secondo break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince il primo set Articoli correlati LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks vince il primo set con SakkariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:37 L’americana Alycia Parks si aggiudica il primo set contro Maria Sakkari per 6-3. Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra tiene la battuta Altri aggiornamenti su LIVE Paolini Townsend 6 3 WTA Miami... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 4-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra restituisce il break alla rivaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Servizio vincente dell'americana. 40-15 Fuori la risposta italiana. 30-15 La risposta dell'italiana termina ... oasport.it Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVEMIAMI (USA) - Il Miami Open parla italiano come non mai e tra i diversi azzurri protagonisti oggi (venerdì 20 marzo) c'è Matteo Berrettini (n.68 Atp), che dopo il convincente successo ottenuto all'eso ... msn.com Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook