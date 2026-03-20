Al torneo WTA di Miami, l’italiana Paolini si trova in vantaggio contro Townsend con un punteggio di 1-0. Durante il match, Paolini ha messo in campo un servizio e un rovescio vincenti, mentre Townsend ha commesso un errore in risposta con un colpo in rete. La partita prosegue con entrambi i giocatori pronti a rispondere ai colpi dell’avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto in rete per l’italiana. 1-0 Servizio e rovescio per Paolini. 40-15 Doppio fallo della toscana. 40-0 risposta errata di Townsend. 30-0 diritto vincente di Paolini. 15-0 errore di rovescio dell’americana. 21:34 Le giocatrici sono entrate in campo e stanno effettuando il riscaldamento. 21:33 La corsa dell’azzurra agli Australian Open si è fermata al terzo turno contro la statunitense Iva Jovic. 21:31 Il miglior risultato raggiunto fino ad ora in stagione dalla giocatrice italiana è la semifinale del torneo WTA 500 di Merida, incontro poi perso in due set contro la spagnola Cristina Bucsa. 21:29 Lo scorso anno Paolini ha raggiunto la semifinale, match perso contro Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra tiene la battuta

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