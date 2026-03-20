LIVE Paolini-Townsend 6-3 1-6 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA | break in apertura per l’italiana

Durante il match di Miami 2026, Paolini e Townsend si sono affrontate in un incontro che ha visto l’italiana ottenere un break in apertura. Il primo set si è concluso con un punteggio di 6-3 in favore di Paolini, mentre il secondo è stato vinto da Townsend con il punteggio di 6-1. La partita è proseguita con Paolini in vantaggio nel terzo set, che si è aperto con un break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Diritto vincente dal centro del campo. 15-0 Paolini continua a spingere. 2-0 Dirompente rovescio lungolinea dell’italiana. 30-40 La profondità della risposta di Paolini induce l’errore della rivale. 30-30 La tennista a stelle e strisce difende bene la rete. 15-30 In rete il diritto della toscana. 0-30 Fuori misura il diritto in avanzamento di Townsend. 0-15 Fuori il rovescio dell’americana. 1-0 In rete il diritto dell’americana. A-40 Lungo il colpo da fondo della statunitense. 40-40 In rete l’accelerazione di diritto. 40-30 Paolini forza l’errore della rivale. 30-30 Rovescio vincente per l’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-6, 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’italiana Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA: break della statunitense Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra tiene la battuta Una raccolta di contenuti su LIVE Paolini Townsend 6 3 1 6 1 0 WTA... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: inizia la seconda partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Fuori misura il rovescio della testa di serie numero sette. 30-40 Ace. 15-40 Fuori il rovescio ... oasport.it Paolini e Cocciaretto al Wta Miami, i risultati in diretta live%Z?32A??A>y?????u000fk??u0019r?u000f`??u0011D?L?8u?u0018u001c?u0016?Y$?g??)r?er??P?9??@?Of4?=?????u0013?=?g&w?u0010??Q?°h!.?=?T?u00013Zu001f?u0012u0006lA??/?F?5 [ {????n????k?=u001b1?LR???u001b???!Bu ... sport.sky.it Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook