LIVE Paolini-Townsend 6-3 1-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA | break della statunitense

Durante la partita di oggi al WTA Miami 2026, Paolini e Townsend si sono affrontate in un match che ha visto la statunitense ottenere un break nel secondo set. Paolini ha concluso il primo set con un punteggio di 6-3, mentre nel secondo set Townsend si è portata avanti con un punteggio di 4-1, grazie a un ace che ha portato il punteggio a 15-0. In un momento di gioco, Paolini ha inviato un colpo fuori dal campo, chiudendo il punto a favore dell’avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace. 1-4 Ace. 40-30 Finisce fuori giri Paolini che manda fuori da fondo campo. 30-30 Servizio e rovescio vincente. 15-30 Largo il diritto della statunitense. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Errore di Townsend con il rovescio. 1-3 Fuori misura il rovescio della testa di serie numero sette. 30-40 Ace. 15-40 Fuori il rovescio dell’italiana. 15-30 In rete il diritto dell’americana. 0-30 Atterra in campo al risposta di Townsend. 0-15 Gratuito della toscana. 22:30 L’azzurra ha mancato una palla break in apertura di set. 1-2 Rovescio lungolinea vincente per l’americana. 40-15 Smorzata di diritto deliziosa per la giocatrice a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-4 WTA Miami 2026 in DIRETTA: break della statunitense Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra tiene la battuta Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 5-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: nuovo allungo dell’azzurra Approfondimenti e contenuti su LIVE Paolini Townsend 6 3 1 4 WTA Miami... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: inizia la seconda partitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Fuori misura il rovescio della testa di serie numero sette. 30-40 Ace. 15-40 Fuori il rovescio ... oasport.it Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVEMIAMI (USA) - Il Miami Open parla italiano come non mai e tra i diversi azzurri protagonisti oggi (venerdì 20 marzo) c'è Matteo Berrettini (n.68 Atp), che dopo il convincente successo ottenuto all'eso ... msn.com Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook