LIVE Paolini-Townsend 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | si procede nel rispetto dei turni di servizio

Al WTA Miami 2026, nel secondo set tra Paolini e Townsend, si registra un punteggio di 2-1. La partita si svolge rispettando i turni di servizio di entrambe le giocatrici. Attualmente, il punteggio segna 40-15 con l’italiana che ha commesso un errore fuori, seguito da un’altra risposta che termina ancora fuori. La partita prosegue con equilibrio e attenzione da parte di entrambe le contendenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Fuori la risposta italiana. 30-15 La risposta dell’italiana termina ancora fuori. 15-15 Non centra la risposta la numero sette del tabellone. 0-15 Diritto lungo dell’americana. 2-1 Prima vincente per l’azzurra. 40-30 Rovescio della toscana che termina in rete. 40-15 Vincente di rovescio per l’americana. 40-0 paolini costringe la rivale all’errore. 30-0 Diritto in rete per Townsend. 15-0 Paolini piega la resistenza della rivale in progressione. 1-1 Diritto lungolinea a segno per la numero 80 WTA. 40-30 Accelerazione di diritto per l’americana. 30-30 Diritto fuori misura per la giocatrice a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si procede nel rispetto dei turni di servizio Articoli correlati LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini... Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra tiene la battuta Tutto quello che riguarda LIVE Paolini Townsend 2 1 WTA Miami... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks elimina Sakkari. Azzurra tra poco in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:25 La numero uno d'Italia inizia il suo percorso dalla sfida contro una giocatrice specialista del doppio. oasport.it Paolini e Cocciaretto al Wta Miami, i risultati in diretta liveDebutto in Florida per Jasmine Paolini: testa di serie numero 7 a Miami, l'azzurra affronta la statunitense Townsend (n. 80 Wta). Più tardi in campo Elisabetta Cocciaretto contro la n. 4 al mondo Coco ... sport.sky.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook Jasmine scende in campo a Miami Paolini vs Townsend è in chiaro in diretta su SuperTennis, Cocciaretto vs Gauff su SuperTenniX x.com