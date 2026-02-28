LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi e Aprilia show nelle qualifiche! Marc Marquez in terza fila Bagnaia arretrato

Durante le qualifiche del GP Thailandia 2026, Bezzecchi ha segnato il miglior tempo di 1’28”652, confermando la sua buona forma, mentre Aprilia si è mostrata molto competitiva. Jorge Martin e Raul Fernandez, entrambi del Team Trackhuse, sono rispettivamente secondi e terzi, distanziati di pochi decimi. Marc Marquez si è posizionato in terza fila, mentre Bagnaia è rimasto più arretrato in classifica.

05.30 Nessuno migliora e quindi Bezzecchi va in pole-position. Caduta che non va a compromettere la sua p.1. 05.29 BEZZECCHI CADE!!! All'ingresso dell'ultima curva, mentre stava migliorando. Vedremo se conserverà la pole-position. 05.26 Marc Marquez! Eccola la risposta del campione ed è secondo a 0"035 da Bezzecchi. Il romagnolo e Martin sono lenti in questo giro. 05.24 Tutti in pista per quest'ultimo tentativo, vedremo se qualcosa cambierà. 05.23 Ci si prepara per un ultimo run in cui l'Aprilia vuol confermare il suo status di superiorità. Vedremo se Marc Marquez ci metterà una pezza. 05.21 Aprilia dominante! Bezzecchi migliora e conferma il suo status di superiorità in 1'28"652 a precedere di 0"349 Jorge Martin e di 0"397 Raul Fernandez col Team Trackhuse.