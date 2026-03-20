LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | pre-qualifiche dalle 20.00 meteo incerto a Goiânia

Alle 20.00 iniziano le pre-qualifiche del GP Brasile 2026 di MotoGP a Goiânia, mentre il meteo resta incerto e piove sul tracciato. La situazione in pista è attualmente difficile da valutare, con le condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le sessioni di oggi. Gli aggiornamenti sulla corsa verranno forniti man mano che la pioggia si intensifica o diminuisce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 In questo momento piove sul tracciato brasiliano, da capire come evolverà la situazione in pista. 19.26 Le importanti perturbazioni che ci sono state in avvicinamento alla tappa del campionato non hanno reso così semplice la preparazione da parte degli organizzato. L’Autódromo Internacional Ayrton Senna, infatti, è stato colpito da violente piogge che hanno causato allagamenti nel paddock e in pista, mettendo temporaneamente a rischio lo svolgimento del GP. 19.23 Sull’inedito circuito di Goiânia, il Circus delle due ruote, a distanza di oltre due decenni, torna a competere in terra brasiliana. Una pista tutta da scoprire e saranno anche da valutare le condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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