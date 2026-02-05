LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Alex Marquez in vetta bene Bagnaia e Bezzecchi Si riparte alle 6.20

Questa mattina a Sepang si sono appena conclusi i primi giri dei test MotoGP. Alex Marquez ha preso subito la testa della classifica, mentre Bagnaia e Bezzecchi si sono mantenuti nelle prime posizioni. La sessione si ferma ora per la pausa di metà giornata, ma alle 6.20 si torna in pista per continuare le prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.04 Ci rivediamo alle ore 06.20 ora a Sepang c'è la pausa di metà giornata. 06.03 AGGIORNAMENTO DAY-3 DOPO 2 ORE 1 Alex Marquez – Ducati Gresini, 1:56.402 2 Fabio Di Giannantonio, Ducati Pertamina VR46, +0.383 3 Francesco Bagnaia – Ducati Factory, +0.527 4 Marco Bezzecchi – Aprilia, +0.624 5 Franco Morbidelli – Ducati Pertamina VR46, +0.728 6 Marc Marquez – Ducati Factory, +0.768 7 Raul Fernandez – Aprilia Trackhouse, +0.843 8 Pedro Acosta – Red Bull KTM, +0.851 9 Joan Mir – HRC Honda, +0.866 10 Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3, +0.888 06.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DEL DAY-3! 05.

